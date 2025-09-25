El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 08:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados hacia las 11:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta (75% a las 00:00), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 52% a las 11:00. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco y cómodo conforme se acerque el mediodía.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 30 grados a las 15:00 y 16:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de la temperatura y la humedad. El viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia las 19:00. Este viento ayudará a mitigar un poco el calor, proporcionando un alivio en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con un cielo que podría tornarse poco nuboso en algunos momentos, pero sin afectar la claridad general del día.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que contribuirá a un ambiente confortable. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.