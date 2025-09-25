El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana y a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 32% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este y se espera que alcance velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

La temperatura comenzará en 21°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20°C en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 29°C a las 16:00 horas, y culminando en 30°C a las 17:00 horas. Posteriormente, comenzará un descenso gradual hacia la noche, con temperaturas que rondarán los 22°C a las 23:00 horas.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.