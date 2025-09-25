El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Bailén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 30%, lo que generará una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas de la mañana y disminuirá gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:07 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de Bailén en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo de hoy en Bailén será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.