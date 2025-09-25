El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando una temperatura de 19 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 05:00 horas.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas vayan en aumento, alcanzando los 26 grados a las 16:00 horas, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa comenzará en un 57% y se mantendrá en niveles moderados, alcanzando un 24% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 33 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Baeza pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:06 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para explorar la rica historia y cultura de la ciudad, así como para disfrutar de la gastronomía local en sus terrazas y restaurantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.