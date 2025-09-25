El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 3 de la madrugada, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 18 grados, y se mantendrá en torno a los 17 grados hasta las 5 de la madrugada. A medida que el sol comience a elevarse, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde, específicamente entre las 4 y las 5 de la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 4 y las 5 de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.