El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 46% hacia la noche. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados alrededor de las 5 de la tarde, lo que hará que la tarde sea cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos del sureste a 9 km/h, que irán disminuyendo en intensidad durante la tarde. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Andújar, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el disfrute del entorno natural.

El ocaso se producirá a las 20:08, marcando el final de un día que, aunque cálido, se verá amenizado por la ausencia de nubes y la presencia de un cielo despejado. En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.