El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el resto del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% y disminuyendo a lo largo de la jornada, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 27 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la baja humedad, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h durante las horas más cálidas del día, lo que proporcionará un alivio agradable del calor. A medida que se acerque la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y cómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:20, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche. La noche se presentará fresca, con temperaturas que continuarán bajando, lo que hará que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.