El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media mañana y subiendo nuevamente a 30 grados por la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo hasta un 34% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento será un aliado para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de paseos por el parque, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:16. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre.
En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
