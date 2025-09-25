El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre

El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 64% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 40% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para pasear por el campo o disfrutar de las terrazas de los bares y restaurantes locales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, no se esperan condiciones adversas relacionadas con el viento, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo estará seco, lo que puede ser favorable para quienes deseen realizar excursiones o actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Alcalá la Real disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:07 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.