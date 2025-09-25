El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 19 grados en las horas más frescas de la madrugada.
Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (62%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 47% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente agobiante.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que se acerque la tarde. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio a las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 9 de la noche y bajando a 23 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista nocturna.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-24T20:57:12.
