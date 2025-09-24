El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos este 24 de septiembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados durante las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% a medianoche y disminuyendo a un 31% hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente más seco a medida que el día avanza. Sin embargo, la sensación de calor podría ser notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas, y es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto permitirá disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre y encuentros familiares.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 24 grados a las 22:00 horas y a 23 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:16 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los visueños podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el 24 de septiembre en El Viso del Alcor se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con un ambiente seco y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más frescos del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.