El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Utrera se despertará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C a las 18°C, con una humedad relativa que comenzará en un 51%, aumentando ligeramente a medida que avance la jornada.

A medida que el día progrese, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 30°C, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas de mayor calor. Esta brisa ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el tiempo sea más llevadero. No se prevén rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 29°C a las 19:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 33% al final de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:17 horas.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.