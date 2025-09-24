El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán su descenso, llegando a un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que la sensación térmica sea bastante agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 57% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la tarde, especialmente con la llegada de las nubes.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Úbeda disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos programados.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso será a las 20:07, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.