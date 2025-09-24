El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas a partir de la madrugada y durante la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 15 grados hacia las 05:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 31% en la madrugada y aumentando hasta un 86% en las primeras horas de la mañana. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad moderada, alcanzando hasta 29 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.