El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y se espera que esta condición se mantenga hasta la tarde. A partir de las 21:00 horas, se prevé un ligero cambio hacia un cielo poco nuboso, lo que podría permitir la visibilidad de las estrellas en la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo a 16 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 31 grados en la tarde, lo que podría resultar en un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 28 grados hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 23% en la madrugada y aumentando hasta un 79% en las horas de la mañana. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en niveles más cómodos, alrededor del 30% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, hacia la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y apacible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de La Rinconada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas, cielos nublados y vientos moderados sugiere que será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.