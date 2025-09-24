El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20 grados , con una humedad relativa del 83%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día. A medida que avancen las horas, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 01:00 y los 18 grados entre las 02:00 y las 03:00.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados. La humedad se mantendrá alta, alcanzando un 95% a las 04:00, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

A partir de las 09:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque estas no afectarán significativamente la temperatura, que se elevará hasta los 20 grados a las 10:00. La brisa será suave, con vientos del este que alcanzarán velocidades de hasta 12 km/h. A medida que el día avance, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y los 24 grados a las 12:00.

La tarde se presentará cálida, con temperaturas que llegarán a los 28 grados entre las 13:00 y las 15:00. La humedad comenzará a descender, situándose en un 47% a las 13:00 y bajando hasta un 35% a las 15:00. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 16:00 y los 28 grados a las 17:00.

El viento se intensificará por la tarde, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h desde el sur a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. A las 19:00, la temperatura se situará en 26 grados, y a las 20:00, se espera que baje a 25 grados. La noche cerrará con un cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán los 21 grados a las 23:00.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.