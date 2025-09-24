El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados a primera hora de la mañana y alcanzarán un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 36% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. A medida que el día avanza, el viento se tornará más intenso, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:10. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final de la jornada, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán comodidad. Es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.