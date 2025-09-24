El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el este a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, y disminuirán gradualmente a medida que avance el día. Esto significa que, aunque el viento será perceptible, no se espera que cause incomodidades significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. No se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Pozoblanco disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la calle, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.