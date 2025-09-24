El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que el día progrese, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será baja al inicio del día, con un 24% en la madrugada, aumentando gradualmente hasta un 44% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad creciente podría hacer que la tarde se sienta más calurosa de lo habitual.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar deportes.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. La humedad también se estabilizará, lo que permitirá una noche agradable y fresca.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del noreste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni condiciones climáticas adversas. Los residentes deben aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.