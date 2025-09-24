El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

Hoy, 24 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, las nubes han estado presentes, y se espera que continúen así hasta la tarde. A pesar de la cobertura nubosa, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 15 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a media tarde, lo que podría generar un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% en la madrugada y aumentando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 47% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 20 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

La salida del sol está programada para las 08:12, y el ocaso se producirá a las 20:17, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso, a pesar de la presencia de nubes. Los habitantes de Los Palacios y Villafranca pueden esperar un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor en las horas pico. En resumen, será un día mayormente nublado, cálido y sin lluvias, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno local.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.