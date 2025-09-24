El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en niveles agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% y descenderá hasta un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 17 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera estar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que la temperatura descienda gradualmente. Se espera que el termómetro marque alrededor de 22°C a las 23:00 horas, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para disfrutar de la tranquilidad del entorno.

En resumen, el día de hoy en Osuna se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad contribuirán a que sea un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.