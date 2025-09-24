El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El 24 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C a las 21°C. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30°C en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa comenzará en un 46% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 53% hacia el final de la jornada. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante. A medida que el día avance, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o lluvias que interrumpan las actividades diarias.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, ideales para paseos matutinos o actividades deportivas. A medida que el sol ascienda, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, utilizando protector solar y ropa ligera.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para el 24 de septiembre de 2025 será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un alivio ante el calor. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.