El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Montilla se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 19 grados , con una humedad relativa del 71%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00, con cielos despejados y poco nubosos.

A partir de las 03:00, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en el horizonte. Este patrón se mantendrá a lo largo de la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados . La humedad relativa se incrementará, alcanzando un 94% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno a medida que el día avanza.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 27 grados a las 16:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad, que se espera que baje a un 32% hacia las 16:00. El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 8 km/h en las horas centrales del día, proporcionando un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 26 grados a las 19:00 y bajando a 22 grados a las 22:00. La nubosidad se mantendrá, con cielos mayormente cubiertos por nubes altas, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Montilla podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que las temperaturas descenderán considerablemente.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes altas durante la tarde y temperaturas que alcanzarán los 27 grados. Sin lluvias a la vista, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.