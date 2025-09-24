El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura suba, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, habrá momentos en que se presenten nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula durante todo el día.

La humedad relativa será variable a lo largo de la jornada, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 36% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido, pero en general, las condiciones serán agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 5 y 15 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día.

La salida del sol está programada para las 08:05, mientras que el ocaso se producirá a las 20:09, lo que significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima ideal para actividades al aire libre invita a los marteños a aprovechar el día, ya sea paseando por el campo, realizando deportes o simplemente disfrutando de un rato en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.