El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. La jornada comenzará con una temperatura de 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 95% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé que la mañana inicie con un cielo poco nuboso, pero a partir de las 01:00 horas, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con un cielo cubierto de nubes altas que no traerán precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día y un leve aumento al 5% en las franjas horarias de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, aunque sin expectativas de tormentas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea bastante agradable para actividades al aire libre.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo lluvias. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.