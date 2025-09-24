El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 18°C, con una humedad relativa que alcanzará el 82% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 17°C a las 16°C.

A partir del mediodía, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 27°C en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, irá evolucionando hacia un estado poco nuboso y, posteriormente, a nubes altas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el este y sureste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 27°C y una humedad que comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 20°C hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:11.

En resumen, el día en Lucena se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los lucentinos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.