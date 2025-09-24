El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere que la jornada será seca.
Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 22% en la madrugada y aumentando hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa que soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 16 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente durante las horas más calurosas.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas en la naturaleza.
No se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los agricultores y quienes dependen de condiciones secas para sus actividades podrán trabajar sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día estable y soleado.
En resumen, Lora del Río disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer, ya sea en un parque local o en una caminata por el campo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.
