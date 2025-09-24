El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, contribuyendo a un ambiente agradable y cálido.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 20:00 horas. La sensación térmica será cómoda, gracias a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 20-30% durante la mayor parte del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Linares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo.

Durante la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados, y se mantendrá estable hasta el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero descenso, pero las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:08 horas. La temperatura continuará bajando, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.