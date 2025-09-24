El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando hasta un 66% hacia la tarde y la noche. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ningún momento del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y una brisa suave que persistirá hasta la noche.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la playa, realizar deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un día placentero para todos los leperos. Recuerden mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.