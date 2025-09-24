El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 30 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 69% y podría bajar hasta un 29% en las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre durante las horas más calurosas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstrucciones. Sin embargo, la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad de la luz solar, creando un ambiente más suave y menos abrasador que en días despejados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que hacia la noche se despeje un poco, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 20:18, marcando el final de un día cálido y tranquilo en Lebrija.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.