El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el tiempo.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 30 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 30 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 69% y podría bajar hasta un 29% en las horas más cálidas.
El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre durante las horas más calurosas.
La visibilidad será buena a lo largo del día, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstrucciones. Sin embargo, la presencia de nubes altas podría atenuar la intensidad de la luz solar, creando un ambiente más suave y menos abrasador que en días despejados.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que hacia la noche se despeje un poco, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 20:18, marcando el final de un día cálido y tranquilo en Lebrija.
En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido