El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque las nubes que aparecerán serán principalmente altas, lo que no afectará significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 31% en la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, el tiempo se mantendrá agradable y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre 4 y 11 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Estas condiciones de viento serán más notorias durante la mañana y la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Jaén pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo. La combinación de sol, temperaturas cálidas y la falta de precipitaciones promete un día placentero para todos los jiennenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.