El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a niveles más cómodos, alrededor del 30% en las horas centrales. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente en las horas más calurosas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C al caer el sol, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. El ocaso está previsto para las 20:14, momento en el cual el cielo se irá despejando, ofreciendo una vista clara de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y tomar las precauciones necesarias para mantenerse frescos y cómodos durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.