El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas alrededor de los 20 grados . A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.
Durante la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde, y se mantendrá en torno a los 21 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 79% a la 1 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 35 km/h por la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, alcanzarán los 30 grados a las 3 de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento se tornará más suave, con velocidades de 4 a 8 km/h.
A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 30 grados, con un ligero descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a 24 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:18, ideal para actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, sin previsión de lluvias. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides hidratarte y protegerte del sol durante las horas más cálidas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.
