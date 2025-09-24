El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 p.m. y 17 grados a las 2 p.m.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 30 grados a las 5 p.m., lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales. La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 58% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque el ocaso.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del este y noreste. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 24 grados a las 9 p.m. y 20 grados a las 11 p.m. El ocaso se producirá a las 20:13, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día de clima agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Los vientos del este ayudarán a moderar el calor, haciendo que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.