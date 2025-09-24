El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 p.m. y 17 grados a las 2 p.m.
Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 30 grados a las 5 p.m., lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales. La humedad relativa será baja, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 58% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque el ocaso.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del este y noreste. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas y actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 24 grados a las 9 p.m. y 20 grados a las 11 p.m. El ocaso se producirá a las 20:13, marcando el final de un día soleado y cálido.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día de clima agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Los vientos del este ayudarán a moderar el calor, haciendo que la jornada sea placentera para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.
