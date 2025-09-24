El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20 grados , con una humedad relativa del 27%, lo que sugiere un ambiente fresco y cómodo.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 01:00 y 17 grados a las 02:00. Las condiciones de cielo seguirán siendo mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que se situará en torno al 62% a las 09:00 y descenderá a un 51% a las 10:00, antes de estabilizarse en niveles más altos durante la tarde. La sensación térmica será cálida, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades de hasta 8 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 10:00, se espera que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 23 km/h a las 11:00. Este viento, que soplará principalmente del noreste, aportará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 21:00 y 24 grados a las 22:00. La puesta de sol se producirá a las 20:18, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en una jornada ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.