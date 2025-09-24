El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Cartaya un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 4 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 15 y 29 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados, pero se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva en el cielo. Alcanza su punto máximo en la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 29 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 30% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, pero no se prevén condiciones incómodas.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana y se intensificará a medida que avance la jornada.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy promete ser mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el día sea perfecto para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.