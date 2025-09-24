El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas al inicio del día rondarán los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora de la mañana.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 2 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 27 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 42%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero no excesivamente húmedo.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Al caer la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:16, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.