El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 30 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con una temperatura de 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y las 18:00.

El estado del cielo será predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas que dominarán gran parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se presentarán momentos de poco nuboso, pero a partir de las 01:00 horas, las nubes altas comenzarán a hacerse más notorias, manteniéndose así hasta la tarde. Hacia la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, ofreciendo un ambiente más claro y agradable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa variará, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando hasta un 86% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde.

El viento soplará con moderada intensidad, predominando del noreste y del este. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará un toque de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.