El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados entre las 02:00 y las 03:00, alcanzando un máximo de 19 grados a las 10:00.
A partir de las 11:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 11:00 y subirá hasta los 24 grados a las 12:00. Este ascenso continuará, alcanzando un pico de 27 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 31% a las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 51% a las 20:00.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h a las 19:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que promete un día agradable para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido