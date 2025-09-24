El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados entre las 02:00 y las 03:00, alcanzando un máximo de 19 grados a las 10:00.

A partir de las 11:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 11:00 y subirá hasta los 24 grados a las 12:00. Este ascenso continuará, alcanzando un pico de 27 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 31% a las 16:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 51% a las 20:00.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h a las 19:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.