El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, aunque se espera que en las primeras horas del día, especialmente entre la 1:00 y las 3:00, haya momentos de poco nuboso. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta alrededor de las 4:00, momento en el que las nubes altas volverán a hacer acto de presencia.

En cuanto a la temperatura, se prevé un inicio fresco con 18 grados a la medianoche, descendiendo a 17 grados a la 1:00 y 16 grados entre las 2:00 y las 3:00. A partir de las 4:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 16:00. Durante la tarde, se espera que la temperatura se mantenga cálida, con valores que oscilarán entre los 28 y 30 grados hasta las 18:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 60% a la medianoche y aumentando hasta un 88% a las 6:00. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 57% a las 12:00 y bajando a un 49% por la tarde. Este descenso en la humedad será notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas de la tarde. A lo largo del día, el viento será más suave, con velocidades que rondarán entre 5 y 11 km/h en la mañana y la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco y cálido. En resumen, se anticipa un día agradable en Las Cabezas de San Juan, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el viento fuerte en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.