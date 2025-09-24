El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Bormujos se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C a las 21°C, proporcionando un ambiente templado y cómodo para las actividades al aire libre.

A medida que el día progrese, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 30°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 25% y el 73%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más fuerte en las horas de la tarde y la noche, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24°C hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. La temperatura mínima de la noche rondará los 15°C, ideal para una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una cena en la terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.