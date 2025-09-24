El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:04. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19°C a las 18°C, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 25% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 17°C a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 16°C durante las horas siguientes. La humedad relativa aumentará un poco, llegando al 32% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 29°C alrededor de las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente nublado, con nubes altas que dominarán el panorama. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá en intensidad, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24°C hacia las 21:00.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar algo de abrigo para la noche, cuando las temperaturas vuelvan a bajar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.