El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin que esto implique la posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La temperatura a primera hora será de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día y alcanzando los 15 grados hacia las 3 de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 5 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y propicio para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 24% en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% hacia el final de la jornada. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección, predominando del sureste y alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en Baeza durante el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a pasear, visitar parques o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.