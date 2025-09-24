El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Baena se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados. Este aumento de temperatura será notable, especialmente en comparación con las frescas mañanas, donde se registrarán mínimas de 15 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 51% por la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y del noreste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h en las horas de la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Baena, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día, disfrutando de la naturaleza y de las actividades al aire libre sin temor a la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.