El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:05. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde.

Las temperaturas en Andújar hoy oscilarán entre los 10 y los 29 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 29 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 29% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave durante la mayor parte del día. Las primeras horas contarán con vientos del noreste a 7 km/h, aumentando a 15 km/h en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados permitirán disfrutar de un día soleado, perfecto para paseos, deportes o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.