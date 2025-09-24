El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso en las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, la bruma dará paso a la niebla, especialmente en las horas más frescas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones durante estas horas.

A partir del mediodía, la niebla comenzará a disiparse, y el cielo se tornará mayormente despejado con la aparición de nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa, que ha sido alta en las primeras horas del día, comenzará a disminuir, situándose en torno al 33% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 27 km/h. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, pero no se anticipan condiciones adversas. La puesta de sol se producirá a las 20:09, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día pleno en esta hermosa localidad andaluza.

