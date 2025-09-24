El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de septiembre

El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 59% y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos de hasta un 89% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más altas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento podría ser más notable en áreas abiertas y expuestas, donde se sentirá con mayor fuerza.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar protección solar debido a la intensidad del sol durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23°C hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero se espera que hacia la noche se despeje un poco, permitiendo la visibilidad de las estrellas. El ocaso se producirá a las 20:17, marcando el final de un día cálido y húmedo.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un día sin lluvias, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-23T20:52:12.