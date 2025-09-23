El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 31 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos a medida que la temperatura suba, alcanzando un 11% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente para quienes realicen actividades en espacios expuestos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:18, marcando el final de un día soleado y cálido. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de una agradable velada al aire libre, ya sea en una terraza o en un parque.

En resumen, Utrera disfrutará de un día de clima cálido y soleado, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.