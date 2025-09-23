El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y alcanzando los 16 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en los termómetros, que alcanzarán los 25 grados a las 16:00 horas, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 20 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 36% a las 09:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. A partir de la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 19% a las 21:00, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 16:00. Este viento moderado puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza de la ciudad.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 20:09, brindando un día largo y luminoso. En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.