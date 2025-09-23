El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de septiembre

El día de hoy, 23 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 29 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados entre las 02:00 y las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 29 grados a las 15:00, y manteniéndose en torno a los 28 grados hasta las 18:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 25 grados a las 21:00 y 23 grados a las 22:00, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% a las 00:00 y descendiendo a un 31% entre las 04:00 y las 06:00. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas alcanzarán su máxima intensidad a las 12:00, con una velocidad de 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas. A lo largo de la tarde, el viento disminuirá gradualmente, manteniéndose en torno a los 8 km/h hacia la noche.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece el inicio del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-22T20:57:11.